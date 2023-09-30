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Хет-трик Рендулича помог «Сочи» победить «Торпедо» в матче КХЛ

Игра прошла на арене «Нагорный» в Нижнем Новгороде.
30 сентября 2023 19:28
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Сочи» в гостях нанесли поражение «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «барсов».

В составе победителей хет-трик оформил Борна Рендулич (9-я, 50-я, 54-я минуты), по шайбе забросили Кирилл Рассказов (13) и Матвей Мичков (47).

За нижегородскую команду голы забили Андрей Белевич (12) и Бобби Линч (35).

Таким образом, «Сочи» поднимается на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков после 12 матчей. «Торпедо» находится на первой строчке, имея в своём активе 19 очков.

источник: «Советский спорт»
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