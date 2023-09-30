Игорь Ларионов: у Гуски подозрение на сотрясение мозга

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов ответил на вопрос о серьёзности травмы словацкого голкипера Адама Гуски в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи».

Встреча состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей со счётом 5:2. Вратарь был заменён на 13-й минуте. До того как покинуть лёд, он пропустил две шайбы.

«Подозрение, что у него сотрясение, но врачи должны сообщить, насколько серьёзна эта травма. Завтра будет более понятно его состояние здоровья. Эту травму он получил за несколько секунд до гола, при выходе? Да», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

Гуска перешёл в «Торпедо» летом 2022 года. Всего в составе нижегородцев он провёл 34 матча, в двух из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.