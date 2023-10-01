The Athletic назвал главные недостатки состава «Вашингтона»

Авторы североамериканского издания The Athletic высказались о перспективах «Вашингтон Кэпиталз» в новом сезоне НХЛ. Одной из главных проблем они назвали стареющий костяк «столичных».

«Последние результаты команды связаны со старением ядра, которому за последние пять сезонов так и не нашлось значимой замены. Это всё ещё те же ребята, но с каждым сезоном они постепенно становятся всё хуже и хуже, а никто не может их заменить. Посмотрим, изменит ли это Строум.

Это вовсе не значит, что Кузнецов, Бекстрём, Оши и Уилсон — плохие хоккеисты; от них ещё есть польза. Просто они больше не являются игроками для топ-6, способными оказывать влияние на результат, не говоря уже об игроках топ-звена. Эти парни превратились из звёзд в обычных игроков. Ситуация всё ещё может измениться, но прошло много времени с тех пор, как они забивали на уровне хоккеистов первого звена при игре «пять на пять». Оши был лучшим в прошлом году, набирая 1,82 очка за 60 минут, но ни один из этих четырёх игроков не превосходил отметку в два очка за 60 минут с сезона-2020/2021.

Если команда не может переиграть соперников своими лучшими игроками, то у неё проблемы. Трудно представить, что это изменится, учитывая возраст всех хоккеистов. С точки зрения шансов в атаке дела обстоят особенно плохо, что говорит о том, что это проблема не «Вашингтона» — это проблема сильнейших игроков команды. Обычно в первую тройку в прошлые годы входили Кузнецов, Уилсон и Овечкин. Их игра была особенно вялой: в прошлом сезоне они забили всего 34% от ожидаемых голов. Неудивительно, что они сыграли вместе всего 95 минут.

Поиск правильных комбинаций будет ключевым моментом для нового главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери. В прошлом сезоне у «столичных» было всего две тройки, сыгравших более 150 минут вместе. Только у четырёх других команд было две или меньше — «Анахайма», «Сан-Хосе», «Детройта» и «Монреаля», а средний показатель в НХЛ — четыре. Постоянное перемешивание звеньев редко приводит к успеху, однако трудно найти правильные сочетания, когда твои лучшие хоккеисты с трудом играют в хоккей. Да и травмы не делают ситуацию лучше, но «Вашингтон» должен быть здоровее в этом году.

В остальном у «Кэпиталз» сплочённая команда. Единственное, к чему стоит придираться, — это Мартин Фехервари в топ-4 и переход Джоэля Эдмундсона, который последние два сезона был практически непригодным для игры.

Этот недостаток сложно исправить, особенно с учётом текущих целей команды. Овечкин должен провести великое время, побив рекорд всех времён, с костяком, который был с ним на протяжении всей карьеры. Но именно этот костяк, вероятно, будет удерживать «Кэпиталз» от любого командного успеха до конца его выдающейся карьеры» — говорится в статье.

В минувшем сезоне «Вашингтон» впервые за девять лет не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв лишь 13-е место в таблице Восточной конференции.

По итогам регулярного чемпионата «Кэпс» объявили о расставании с главным тренером Питером Лавиолеттом. Новым наставником «столичных» два дня назад был назначен Спенсер Карбери, ранее входивший в тренерский штаб «Торонто Мэйпл Лифс».