Российский игрок «Коламбуса» Воронков спровоцировал массовую драку, толкнув вратаря «Баффало»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков стал инициатором массовой потасовки по ходу предсезонного матча с «Баффало Сэйбрз» (3:4).

В конце второго периода 23-летний россиянин потолкался с соперником на пятачке «Баффало», а после свистка акцентированно задел вратаря «клинков» Девона Леви, после чего голкипер упал на лёд. Хоккеисты «Баффало» кинулись защищать своего вратаря и в итоге устроили массовую драку.

По итогам потасовки судьи не стали выносить много предупреждений и выписали лишь один малый штраф за грубость, который получил форвард «Сэйбрз» Дилан Козенс.