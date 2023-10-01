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Российский игрок «Коламбуса» Воронков спровоцировал массовую драку, толкнув вратаря «Баффало»

Дмитрий не тушуется в Северной Америке.
Российский игрок «Коламбуса» Воронков спровоцировал массовую драку, толкнув вратаря «Баффало»
01 октября 2023 10:50
автор: Виталий Стопин
автор фото: РИА Новости

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков стал инициатором массовой потасовки по ходу предсезонного матча с «Баффало Сэйбрз» (3:4).

В конце второго периода 23-летний россиянин потолкался с соперником на пятачке «Баффало», а после свистка акцентированно задел вратаря «клинков» Девона Леви, после чего голкипер упал на лёд. Хоккеисты «Баффало» кинулись защищать своего вратаря и в итоге устроили массовую драку.

По итогам потасовки судьи не стали выносить много предупреждений и выписали лишь один малый штраф за грубость, который получил форвард «Сэйбрз» Дилан Козенс.

источник: «Советский спорт»
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