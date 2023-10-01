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The Athletic: Кузнецов отлично подходит, чтобы помочь Овечкину побить рекорд Гретцки

The Athletic: Кузнецов отлично подходит, чтобы помочь Овечкину побить рекорд Гретцки
01 октября 2023 12:16
автор: Виталий Стопин
автор фото: НХЛ

Издание The Athletic в материале, посвящённом «Вашингтон Кэпиталз», высказалась о ситуации вокруг нападающего Евгения Кузнецова. Минувшим летом сообщалось, что россиянин может быть обменян в другую команду НХЛ.

«Кузнецов уже не тот игрок, который выигрывал гонку бомбардиров Кубка Стэнли. Но он гораздо лучше подходит для того, чтобы помочь Овечкину в его погоне за рекордом Гретцки при игре в равный составах. В прошлом сезоне Евгений лидировал в „Вашингтоне“ по количеству первых результативных передач и вошёл в число 50 лучших игроков НХЛ с показателем 0,98. При игре „пять на пять“ Кузнецов и Никлас Бекстрём на двоих на льду набирали по 3,4 гола на 60 минут игры, что вполне неплохо. Но у них также был показатель в 3,75 пропущенных голов на 60 минут игры, что очень плохо.

«Вашингтон» не создан для того, чтобы быть плохой командой. Конечно, возраст и истощение лидеров преследовали их большую часть последних сезонов, но выход в плей-офф в новом сезоне не является чем-то невозможным. Разумно ожидать, что Кузнецов набьёт хорошую статистику, несмотря ни на что. Найдёт ли он способ усилить свою игру в обороне или нет и сделает ли из этого выводы Спенсер Карбери, — от ответов на эти вопросы будет зависеть выход «Кэпс» в плей-офф», — говорится в статье.

Евгений Кузнецов в минувшем сезоне НХЛ сыграл в 81 матче и сумел набрать 55 очков за результативность — забросил 12 шайб и стал автором 43 результативных передач. Стоит отметить, что 31-летний россиянин стал лучшим ассистентом «столичных».

Контракт Кузнецова с «Вашингтоном» действует до 30 июня 2025 года. Его кэпхит (средняя зарплата по контракту) составляет $ 7,8 млн.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2023/2024 стартует 11 октября.

источник: The Athletic
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