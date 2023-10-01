«Трактор» и минское «Динамо» обменялись защитниками из Канады

«Трактор» объявил об обмене в минское «Динамо» канадского защитника Роберта Хэмилтона.

«Клуб получил канадского игрока обороны Мэдисона Бауи. Это габаритный праворукий защитник с хорошим катанием, броском, умеющий двигать шайбу и имеющий победный опыт. Он добавит нашей команде мышц и благодаря своим игровым навыкам в топ-4 поможет «Трактору» в большинстве», - приводит пресс-службы «Трактора» слова генерального менеджера клуба Алексея Волкова.

Бауи в текущем сезоне провёл восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ и сделал две голевые передачи, его контракт с «Трактором» рассчитан до окончания текущего сезона.

На счету Хэмилтона девять игр в КХЛ-2023/24, в которых он набрал одно очко, отдав результативный пас.