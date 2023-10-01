Владелец «Миннесоты» назвал Кирилла Капризова особенным хоккеистом

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Крейг Леопольд высказался о будущем в команде российского форварда Кирилла Капризова.

«Я солгал бы, если бы сказал, что у нас нет желания продлить с ним контракт. Кирилл — особенный игрок, мы хотим, чтобы он поверил в наш план построить команду уровня Кубка Стэнли. И он — огромная часть нашего будущего, но только если останется здесь», — приводит слова Леопольда The Athletic.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний россиянин сыграл 67 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил 40 шайб и сделал 35 результативных передач. В шести играх плей-офф он отметился одним голом.

По итогам регулярного чемпионата форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром команды.