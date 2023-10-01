Вратарь «Коламбуса» Тарасов может пропустить начало сезона НХЛ из-за травмы

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов может пропустить начало сезона-2023/24 из‑за травмы колена, которую он получил перед началом тренировочного лагеря. Об этом сообщает The Athletic.

Тарасов был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ 2017 года под общим 86-м номером. В прошлом сезоне 24-летний россиянин сыграл 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отразил 89,2% бросков при коэффициенте надёжности 3,91.

В первом матче сезона-2023/24 «Коламбус» 12 октября на домашней арене примет «Филадельфию Флайерз».