«Авангард» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв в гостях «Куньлунь»

Омский «Авангард» обыграл китайский «Куньлунь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

У омичей в основное время авторами точных бросков стали Валентин Пьянов, Семён Чистяков и Рид Буше. В составе хозяев шайбы забросили Райан Спроул, Девин Броссо и Люк Локхарт.

Победный гол в активе канадского нападающего гостей Райана Спунера.

«Авангард» прервал серию из четырёх поражений, набрал 13 очков и переместился на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 13-ю баллами находится на шестой строчке в таблице Запада.