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Дубли Сафонова и Семёнова помогли «Ак Барсу» уверенно обыграть «Амур» в матче КХЛ

Встреча прошла в Казани.
01 октября 2023 19:12
автор: Степан Шереметьев

«Ак Барс» на своей площадке оказался сильнее «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу казанского клуба.

В составе победителей по дублю оформили Илья Сафонов (2-я и 25-я минуты) и Кирилл Семенов (5, 58). Также один раз отличился Дмитрий Кагарлицкий (9). Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Станислава Бочарова (20).

Таким образом, «Ак Барс» с 17 очками поднялся на вторую позицию турнирной таблицы Восточной конференции. «Амур» находится на девятой строчке, имея в своем активе 11 очков.

В следующем матче «Ак Барс» примет дома «Северсталь», а «Амур» отправится в гости к «Автомобилисту». Обе игры состоятся 3 октября.

источник: «Советский спорт»
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