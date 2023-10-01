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Российский нападающий «Ванкувера» Подколзин отправлен в фарм-клуб

Клуб сообщил о важном решении.
Российский нападающий «Ванкувера» Подколзин отправлен в фарм-клуб
01 октября 2023 22:24
автор: Степан Шереметьев
автор фото: НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» отправил российского нападающего Василия Подколзина в фарм-клуб.

12 игроков, среди которых Подколзин, а также белорусы Никита Толопило (вратарь) и Данила Климович (форвард), переведены в «Абботсфорд Кэнакс», выступающий в Американской хоккейной лиге.

Подколзин был выбран «Ванкувером» на драфте НХЛ 2019 года под 10-м номером.

Форвард в прошлом регулярном чемпионате провел 39 матчей и набрал 7 (4+3) очков. Всего на счету российского хоккеиста 118 матчей и 33 (18+15) очка в НХЛ.

источник: ХК «Ванкувер Кэнакс»
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