Российский нападающий «Ванкувера» Подколзин отправлен в фарм-клуб

«Ванкувер Кэнакс» отправил российского нападающего Василия Подколзина в фарм-клуб.

12 игроков, среди которых Подколзин, а также белорусы Никита Толопило (вратарь) и Данила Климович (форвард), переведены в «Абботсфорд Кэнакс», выступающий в Американской хоккейной лиге.

Подколзин был выбран «Ванкувером» на драфте НХЛ 2019 года под 10-м номером.

Форвард в прошлом регулярном чемпионате провел 39 матчей и набрал 7 (4+3) очков. Всего на счету российского хоккеиста 118 матчей и 33 (18+15) очка в НХЛ.