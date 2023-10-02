«Понимаю, что должен давать результат». Владимир Ткачёв – об окладе в 101 млн рублей в год

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв высказался о статусе самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ.

Базовый оклад игрока составляет 101 млн рублей в год. При этом если Ткачёв наберёт 55 очков в регулярном чемпионате, он получит бонус в 50 млн рублей. Ещё 50 млн полагаются, если форвард попадёт в тройку лучших бомбардиров или снайперов по итогам регулярки.

«В клубе на меня нет давления, да и со стороны тоже не ощущаю. В любом случае, понимаю, что должен давать результат. И сделаю всё, чтобы помочь клубу выправить ситуацию», - цитируют Ткачёва «Известия».

Напомним, что после 11 матчей «Авангард» с 13 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.