ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Понимаю, что должен давать результат». Владимир Ткачёв – об окладе в 101 млн рублей в год

Больше в КХЛ не получает никто.
02 октября 2023 08:31
автор: Тимур Пацюк

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв высказался о статусе самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ.

Базовый оклад игрока составляет 101 млн рублей в год. При этом если Ткачёв наберёт 55 очков в регулярном чемпионате, он получит бонус в 50 млн рублей. Ещё 50 млн полагаются, если форвард попадёт в тройку лучших бомбардиров или снайперов по итогам регулярки.

«В клубе на меня нет давления, да и со стороны тоже не ощущаю. В любом случае, понимаю, что должен давать результат. И сделаю всё, чтобы помочь клубу выправить ситуацию», - цитируют Ткачёва «Известия».

Напомним, что после 11 матчей «Авангард» с 13 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

источник: «Известия»
Мальцев выставлен на драфт отказов спустя 3 месяца после подписания контракта
Ранее он заключил однолетний контракт с клубом с зарплатой 775 тысяч долларов.
01.10.2023 23:06
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Российский нападающий «Ванкувера» Подколзин отправлен в фарм-клуб
Российский нападающий «Ванкувера» Подколзин отправлен в фарм-клуб
Клуб сообщил о важном решении.
01.10.2023 22:24
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Дубли Сафонова и Семёнова помогли «Ак Барсу» уверенно обыграть «Амур» в матче КХЛ
Встреча прошла в Казани.
01.10.2023 19:12
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
«Авангард» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв в гостях «Куньлунь»
«Авангард» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв в гостях «Куньлунь»
Омичи немного поправили положение в таблице.
01.10.2023 18:30
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Вратарь «Коламбуса» Тарасов может пропустить начало сезона НХЛ из-за травмы
У россиянина проблемы с коленом.
01.10.2023 17:54
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Владелец «Миннесоты» назвал Кирилла Капризова особенным хоккеистом
В клубе хотят продлить контракт с россиянином.
01.10.2023 17:37
Хоккей
автор: Денис Владимиров
«Трактор» и минское «Динамо» обменялись защитниками из Канады
Подтвержденный трансфер.
01.10.2023 13:07
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Авангард» готов расстаться с Киселевичем
Игрок практически пропустил прошлый сезон.
01.10.2023 12:51
Хоккей
автор: Александр Кожевников
The Athletic: Кузнецов отлично подходит, чтобы помочь Овечкину побить рекорд Гретцки
The Athletic: Кузнецов отлично подходит, чтобы помочь Овечкину побить рекорд Гретцки
01.10.2023 12:16
Хоккей
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.