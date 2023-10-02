Тардиф заявил, что обсуждения дела Федотова на конгрессе ИИХФ не будет

Глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что на ближайшем полугодовом конгрессе организации не будет рассматриваться ситуация с вратарем ЦСКА Иваном Федотовым.

«Обсуждения дела Федотова на конгрессе ИИХФ не будет. Но делегаты проинформированы о дисциплинарном деле. ИИХФ не объявит о решении относительно новых санкций, это сделает дисциплинарный совет организации. Мы никуда не торопимся, наша позиция не изменилась, и мы будем отстаивать её», — цитирует Тардифа издание «РИА Новости».

Конгресс ИИХФ пройдёт с 5 по 7 октября в Португалии.

Напомним, Иван Федотов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ) до 1 января 2024 года в связи с нарушением контрактных обязательств перед клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфией Флайерз». Несмотря на отстранение, 26-летний голкипер продолжает выступать за армейцев в матчах КХЛ.