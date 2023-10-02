Стала известна зарплата главного тренера Игоря Ларионова в нижегородском «Торпедо»

Сегодня, 2 октября, издание «Спорт-Экспресс» сообщило о том, что зарплата главного тренера нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова составляет 17 миллионов рублей в год.

62-летний тренер возглавляет коллектив из Нижнего Новгорода с сезона 2022/2023. В предыдущем сезоне нижегородская команда выиграла в первом раунде Кубка Гагарина у московского «Динамо» со счётом 4:2, но проиграла второй раунд, уступив СКА со счётом 0:4.

В текущем сезоне НХЛ «Торпедо» идет на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков после 12 матчей.