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Стала известна зарплата главного тренера Игоря Ларионова в нижегородском «Торпедо»

62-летний специалист возглавляет команду с сезона-2022/2023.
02 октября 2023 11:26
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 2 октября, издание «Спорт-Экспресс» сообщило о том, что зарплата главного тренера нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова составляет 17 миллионов рублей в год.

62-летний тренер возглавляет коллектив из Нижнего Новгорода с сезона 2022/2023. В предыдущем сезоне нижегородская команда выиграла в первом раунде Кубка Гагарина у московского «Динамо» со счётом 4:2, но проиграла второй раунд, уступив СКА со счётом 0:4.

В текущем сезоне НХЛ «Торпедо» идет на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков после 12 матчей.

источник: «Спорт-Экспресс»
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