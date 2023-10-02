Бывшая ведущая ХК «Спартак ТВ» Юлия Ушакова обвинила мужа в избиении

Бывшая ведущая клубного телевидения хоккейного клуба «Спартак Москва» Юлия Ушакова обвинила своего мужа в домашнем насилии. Сделала она это на своей странице в соцсетях.

«Я много крови потеряла, когда меня оформляли в больницу. Был общий наркоз и после него отходняк… Я больше не хочу быть в роли жертвы, но пока даю себе время на восстановление. не делала ему ничего плохого, я была верной женой. Но начался этот ад», — написала девушка в соцсетях.

Замуж за Константина Юлия вышла в марте 2021 года. Они вместе воспитывают двоих сыновей. Отметим, что Ушакова является Заслуженным мастером спорта России по бодибилдингу.