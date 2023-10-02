Нижегородское «Торпедо» объявило о продлении контракта с Иваном Кульбаковым

Вратарь Иван Кульбаков продлил контракт с «Торпедо». 27-летний белорус останется в нижегородском клубе до 30 апреля 2026 года.

В нынешнем сезоне Кульбаков является основным вратарём автозаводцев. Иван провёл восемь матчей регулярного чемпионата КХЛ и одержал четыре победы при коэффициенте надёжности в 3,16 и 90% отражённых бросков.

Кульбаков присоединился к нижегородской команде перед началом прошлого сезона и провёл в составе «Торпедо» 42 матча в регулярном чемпионате, одержав 24 победы (92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности — 2,36).

«Торпедо» в 12 матчах набрало 19 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Следующий матч подопечные Игоря Ларионова проведут дома с «Авангардом» (3 октября).