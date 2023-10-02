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Илья Ковальчук рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры в «Спартаке»

Форвард приостановил карьеру после сезона-2020/21.
02 октября 2023 13:56
автор: Виталий Овсянников

Российский хоккеист Илья Ковальчук рассказал, что в ближайшие недели примет решение о возможном продолжении игровой карьеры в «Спартаке».

«Этот вопрос давно со мной. Надо пообщаться с Алексеем Юрьевичем Жамновым и обсудить все детали. Надо взвесить все за и против, у меня давно не было соревновательной практики, хотя я постоянно тренируюсь. Займёт некоторое время, чтобы подготовить себя и помочь команде. Думаю, пройдёт пара недель максимум — и будет решение», — цитирует Ковальчука издание «РИА Новости».

Отметим, что летом 1999 года Ковальчук подписал свой первый профессиональный контракт именно со «Спартаком». Хоккеист провёл два сезона за красно-белых в ВХЛ, а затем уехал в НХЛ. Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Форвард приостановил карьеру после сезона-2020/21.

источник: «РИА Новости»
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