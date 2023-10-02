Плющев считает, что «Ак Барс» не является фаворитом сезона

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением об игре «Ак Барса» в текущем сезоне.

«Я бы не сказал, что казанцы — главные фавориты. Команда, конечно, укомплектована, работает, смотрится. Но не скажу, что там есть что-то феерическое. «Ак Барс» тоже играет без какого-то особого шика. Могут как выиграть, так и проиграть, хотя не должны допускать осечек», — приводит слова специалиста «Спорт уик-энд».

«Ак Барс» с 17 очками располагается на вторую позицию турнирной таблицы Восточной конференции. В следующем матче казанский клуб примет дома «Северсталь». Встреча состоятся 3 октября.