Гашек: слова Задорова в нашумевшем интервью были поверхностны

Легендарный чешский вратарь, олимпийский чемпион Игр-1998 в Нагано (Япония) Доминик Гашек отреагировал на историю, связанную с российским рэпером Ligalize (настоящее имя — Андрей Меньшиков). Польская авиакомпания отказалась пускать музыканта на свой борт из-за его российского паспорта.

Гашек, реагируя на слова Меньшикова, раскритиковавшего авиакомпанию, вспомнил недавнее интервью российского защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова.

«Просто для сравнения почитайте слова хоккеиста НХЛ (имеется в виду Задоров. — Прим. „Совспорта“), насколько они поверхностны по сравнению с этим рэпером. Мне недостаточно, когда человек просто умеет выступать. Так он играет на публику», — написал Гашек на своей странице в соцсетях.