Агент: Гальченюк всем доволен в России, ему нужно было время на адаптацию в КХЛ

Александр Черных, агент нападающего СКА Алекса Гальченюка, высказался об адаптации своего клиента в КХЛ. В конце августа 29-летний американский хоккеист белорусского происхождения заключил с питерскими армейцами двухлетний контракт.

«Любому игроку нужно время на адаптацию в другой лиге. Сомнений в уровне Алекса не было, но в России совершенно другая игра. Гальченюк многое кардинально поменял.

Можно ожидать, что в скором времени Гальченюк станет одним из лидеров СКА? Дай бог, чтобы так и было. Нужно, чтобы и хоккейный бог был на вашей стороне. Бывает, что все штанги обстучишь, а забить так и не можешь. Надеюсь, что у Алекса всё будет хорошо и он покажет результат в СКА.

На сегодняшний день у него не возникает никаких вопросов по быту. В России ему всё нравится, он всем доволен», — приводит слова Гальченюка «РБ Спорт».

Алекс Гальченюк в 11 матчах набрал 6 (4+2) очков по системе «гол+пас». СКА в 11 матчах набрал 12 очков и располагается на седьмом месте в таблице Западной конференции.