ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Агент: Гальченюк всем доволен в России, ему нужно было время на адаптацию в КХЛ

Американец постепенно привыкает к новым реалиям.
02 октября 2023 17:13
автор: Виталий Стопин

Александр Черных, агент нападающего СКА Алекса Гальченюка, высказался об адаптации своего клиента в КХЛ. В конце августа 29-летний американский хоккеист белорусского происхождения заключил с питерскими армейцами двухлетний контракт.

«Любому игроку нужно время на адаптацию в другой лиге. Сомнений в уровне Алекса не было, но в России совершенно другая игра. Гальченюк многое кардинально поменял.

Можно ожидать, что в скором времени Гальченюк станет одним из лидеров СКА? Дай бог, чтобы так и было. Нужно, чтобы и хоккейный бог был на вашей стороне. Бывает, что все штанги обстучишь, а забить так и не можешь. Надеюсь, что у Алекса всё будет хорошо и он покажет результат в СКА.

На сегодняшний день у него не возникает никаких вопросов по быту. В России ему всё нравится, он всем доволен», — приводит слова Гальченюка «РБ Спорт».

Алекс Гальченюк в 11 матчах набрал 6 (4+2) очков по системе «гол+пас». СКА в 11 матчах набрал 12 очков и располагается на седьмом месте в таблице Западной конференции.

источник: «РБ-Спорт»
Илья Михеев пропустит старт сезона в НХЛ
Игрок «Ванкувера» проходит восстановление от перенесённой операции на колене.
02.10.2023 18:02
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Ларионов рассказал, что «Торпедо» перенимает тренды из НХЛ
Нижегородцы показывают самый яркий хоккей в нынешнем сезоне КХЛ.
02.10.2023 17:57
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Серебряков перейдёт в СКА в обмен на Иванова, Бучельникова и денежную компенсацию
Игрок продолжит карьеру в Санкт-Петербурге.
02.10.2023 17:51
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Шевченко объяснил особенности игры на Дальнем Востоке
Хоккеист рассказал о нюансах.
02.10.2023 17:24
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Гашек: слова Задорова в нашумевшем интервью были поверхностны
Чех недоволен даже откровенность российского хоккеиста НХЛ.
02.10.2023 16:34
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Плющев считает, что «Ак Барс» не является фаворитом сезона
По его мнению, команда допускает ненужные осечки.
02.10.2023 14:17
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Илья Ковальчук рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры в «Спартаке»
Форвард приостановил карьеру после сезона-2020/21.
02.10.2023 13:56
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Нижегородское «Торпедо» объявило о продлении контракта с Иваном Кульбаковым
Вратарь не намерен покидать Нижний Новогород.
02.10.2023 13:39
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Бывшая ведущая ХК «Спартак ТВ» Юлия Ушакова обвинила мужа в избиении
Бывшая ведущая ХК «Спартак ТВ» Юлия Ушакова обвинила мужа в избиении
Девушка попала в больницу и перенесла операцию.
02.10.2023 12:20
Хоккей
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.