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Серебряков перейдёт в СКА в обмен на Иванова, Бучельникова и денежную компенсацию

Игрок продолжит карьеру в Санкт-Петербурге.
02 октября 2023 17:51
автор: Александр Кожевников

Переход голкипера «Адмирала» Никиты Серебрякова в СКА может быть официально объявлен в ближайшее время.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Взамен дальневосточный клуб получит денежную компенсацию, а также 19-летнего вратаря Сергея Иванова и 20-летнего нападающего Дмитрия Бучельникова.

Серебряков играет в составе «Адмирала» с 2021 года. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги 27-летний россиянин принял участие в 6 матчах и отразил 92 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,48.

источник: «Спорт-Экспресс»
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