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Ларионов рассказал, что «Торпедо» перенимает тренды из НХЛ

Нижегородцы показывают самый яркий хоккей в нынешнем сезоне КХЛ.
02 октября 2023 17:57
автор: Виталий Стопин

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов высказался об игре своей команды. Также он отметил игру капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Пока я стараюсь не обращать внимание на то, что происходит в НХЛ. Смотрю за тренировочными лагерями мимолетом. Для меня эта история знакома — сейчас идет просмотр разных игроков. Не скажу, что ожидаю сейчас что-то феноменальное.

Если в деталях, то мне хочется, чтобы «Детройт» уже начал быть «Детройтом», который сильно выступал в наши времена. Надеюсь, что Стиви Айзерман сможет сделать так, чтобы команда начала добавлять и выходить в плей-офф. И конечно, изучая команды НХЛ, мы смотрим новые тренды и тенденции…

Да, мы перенимаем в «Торпедо» новинки из НХЛ! А почему нет? Допустим, игра Драйзайтля, Нюджент-Хопкинса и Макдэвида в «Эдмонтоне» всегда мне импонировала. Такие вещи мы будем брать оттуда, потому что на самом деле это фантастические хоккеисты.

Или тот же «Колорадо», где выступают Маккиннон, Ландескуг, Рантанен, Макар — на хоккее этих людей можно учиться. Для нас все двери открыты. И мы пытаемся играть в такой хоккей, чтобы наши ребята смотрели на уровень мировых звезд, дотягиваясь до них — чтобы быть не хуже, а может, и в чем-то лучше», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

«Торпедо» в 12 матчах набрало 19 очков и располагается на первом месте в таблице Западной конференции КХЛ.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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