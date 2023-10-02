ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Илья Михеев пропустит старт сезона в НХЛ

Игрок «Ванкувера» проходит восстановление от перенесённой операции на колене.
02 октября 2023 18:02
автор: Глеб Шевяков

Российский форвард «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев пропустит первую игру команды в Национальной хоккейной лиге-2023/2024.

«Сейчас ему разрешено больше контактов, так что мы даем ему это. Доктора не хотят позволять ему участвовать в первом матче. У нас впереди еще пара тренировок, он примет в них участие», — приводит слова главного тренера «накерс» Рика Токкера Sportsnet.

В феврале 28-летний хоккеист перенёс операцию на колене после разрыва крестообразной связки.

В сезоне-2022/2023 в составе «Ванкувера» Михеев сыграл 48 матчей, забросил 13 шайб и отдал 15 результативных передач.

Первые матчи НХЛ-2023/2024 стартуют 11 октября.

источник: Sportsnet.ca
Ларионов рассказал, что «Торпедо» перенимает тренды из НХЛ
Нижегородцы показывают самый яркий хоккей в нынешнем сезоне КХЛ.
02.10.2023 17:57
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Серебряков перейдёт в СКА в обмен на Иванова, Бучельникова и денежную компенсацию
Игрок продолжит карьеру в Санкт-Петербурге.
02.10.2023 17:51
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Шевченко объяснил особенности игры на Дальнем Востоке
Хоккеист рассказал о нюансах.
02.10.2023 17:24
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Агент: Гальченюк всем доволен в России, ему нужно было время на адаптацию в КХЛ
Американец постепенно привыкает к новым реалиям.
02.10.2023 17:13
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Гашек: слова Задорова в нашумевшем интервью были поверхностны
Чех недоволен даже откровенность российского хоккеиста НХЛ.
02.10.2023 16:34
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Плющев считает, что «Ак Барс» не является фаворитом сезона
По его мнению, команда допускает ненужные осечки.
02.10.2023 14:17
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Илья Ковальчук рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры в «Спартаке»
Форвард приостановил карьеру после сезона-2020/21.
02.10.2023 13:56
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Нижегородское «Торпедо» объявило о продлении контракта с Иваном Кульбаковым
Вратарь не намерен покидать Нижний Новогород.
02.10.2023 13:39
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Бывшая ведущая ХК «Спартак ТВ» Юлия Ушакова обвинила мужа в избиении
Бывшая ведущая ХК «Спартак ТВ» Юлия Ушакова обвинила мужа в избиении
Девушка попала в больницу и перенесла операцию.
02.10.2023 12:20
Хоккей
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.