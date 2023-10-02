Илья Михеев пропустит старт сезона в НХЛ

Российский форвард «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев пропустит первую игру команды в Национальной хоккейной лиге-2023/2024.

«Сейчас ему разрешено больше контактов, так что мы даем ему это. Доктора не хотят позволять ему участвовать в первом матче. У нас впереди еще пара тренировок, он примет в них участие», — приводит слова главного тренера «накерс» Рика Токкера Sportsnet.

В феврале 28-летний хоккеист перенёс операцию на колене после разрыва крестообразной связки.

В сезоне-2022/2023 в составе «Ванкувера» Михеев сыграл 48 матчей, забросил 13 шайб и отдал 15 результативных передач.

Первые матчи НХЛ-2023/2024 стартуют 11 октября.