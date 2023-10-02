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«Трактор» в овертайме вырвал победу у «Сибири» в домашнем матче КХЛ

Команды провели встречу на арене имени Валерия Белоусова в Челябинске.
02 октября 2023 19:14
автор: Глеб Шевяков

«Трактор» на своей площадке обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.

В составе хозяев шайбу забросил Егор Попов (55-я минута). За гостей голом отметился Артём Михеев (18).

В овертайме победную шайбу в свой актив записал нападающий челябинского клуба Владимир Ткачёв (61).

Таким образом, «Трактор» набирает 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» идёт на пятой позиции, имея в своём активе такое же количество.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Трактор» (Челябинск) – «Сибирь» (Новосибирская область) – 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Попов, 54:12; Ткачёв, 60:23 – Михеев, 17:20.

источник: «Советский спорт»
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