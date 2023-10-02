«Металлург» разгромил «Нефтехимик» в матче с 11-ю шайбами

В Магнитогорске 2 октября прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/2024. В гости к «Металургу» приехал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась разгромной победой «Магнитки »со счётом 8:3.

В составе победителей дублями отметились нападающие Павел Акользин и Денис Зернов. Ещё по шайбе на свой счёт записали Данила Паливко, Жан-Себастьян Ди, Даниил Гололобов и Семён Кошелев. У нижнекамцев отличились Никита Сетдиков, Наиль Якупов и Никита Хлыстов.

«Металлург» в 14 матчах набрал 21 очков и занимает первое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» за 12 матчей набрал 8 очков и идёт на последнем, 12-м месте на Востоке.

Следующий матч эти команды вновь проведут друг против друга. Вторая встреча «Металлурга» и «Нефтехимика» состоится 4 октября в Магнитогорске и начнётся в 17:00 мск.