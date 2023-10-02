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«Лада» обыграла «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Встреча прошла в Тольятти.
«Лада» обыграла «Салават Юлаев» в матче КХЛ
02 октября 2023 20:13
автор: Степан Шереметьев
автор фото: ХК «Салават Юлаев»

«Лада» на своей площадке оказалась сильнее «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу тольяттинского клуба.

В составе победителей отличились Трой Джозефс (36-я минута), Скотт Космачук (42) и Андрей Алтыбармакян (54). Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Александра Шарова (34) и Александера Хмелёвского (45).

Таким образом, «Лада» с 19 очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы Восточной конференции. «Салават Юлаев» находится на восьмой строчке, имея в своём активе 12 очков.

В следующем матче «Лада» отправится в гости к «Адмиралу» (5 октября), а «Салават Юлаев» сыграет в Челябинске против «Трактора» (4 октября).

источник: «Советский спорт»
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