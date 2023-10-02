«Куньлунь» проиграл «Динамо», потерпев третье поражение подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на выезде обыграло «Куньлунь Ред Стар».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Эрик О'Делл, Артем Ильенко в меньшинстве и Дмитрий Рашевский, реализовавший большинство.
Хозяева ответили точными бросками Девина Броссо и Тернера Оттенбрайта.
Динамовцы набрали 20 очков и возглавили турнирную таблицу Западной конференции.
«Драконы» с 13 очками занимают шестую позицию.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай) - «Динамо» (Москва, Россия) - 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Голы:
0:1 - О'Делл (Гусев, Ожиганов), 3:59
1:1 - Броссо (Спроул, Вон), 17:54
1:2 - Ильенко (Петухов), 21:51 (4х5)
1:3 - Рашевский (Ожиганов, Джиошвили), 35:46 (5х4)
2:3 - Оттенбрайт (Локхард, Меркли) - 43:55
Вратари: Джурусик - Коновалов.