«Куньлунь» проиграл «Динамо», потерпев третье поражение подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на выезде обыграло «Куньлунь Ред Стар».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Эрик О'Делл, Артем Ильенко в меньшинстве и Дмитрий Рашевский, реализовавший большинство.

Хозяева ответили точными бросками Девина Броссо и Тернера Оттенбрайта.

Динамовцы набрали 20 очков и возглавили турнирную таблицу Западной конференции.

«Драконы» с 13 очками занимают шестую позицию.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай) - «Динамо» (Москва, Россия) - 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы:

0:1 - О'Делл (Гусев, Ожиганов), 3:59

1:1 - Броссо (Спроул, Вон), 17:54

1:2 - Ильенко (Петухов), 21:51 (4х5)

1:3 - Рашевский (Ожиганов, Джиошвили), 35:46 (5х4)

2:3 - Оттенбрайт (Локхард, Меркли) - 43:55

Вратари: Джурусик - Коновалов.