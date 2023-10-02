Минское «Динамо» всухую обыграло «Барыс» в матче КХЛ

Минское «Динамо» обыграло казахстанский «Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На четвёртой минуте первый гол в матче забил Виталий Пинчук. На 25-й минуте Роман Горбунов увеличил преимущество хозяев, а итоговый результат на 42-й минуте установил Андрей Стась.

«Динамо» с 12-ю очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с десятью баллами располагается на десятой строчке на Востоке.