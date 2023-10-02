ЦСКА на своей площадке разгромил «Витязь», забросив девять шайб в матче КХЛ

ЦСКА на своей площадке оказался сильнее «Витязя» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счётом 9:1 в пользу московского клуба.

В составе победителей отличились Марсель Ибрагимов (3-я минута), Даррен Диц (18), Виталий Абрамов (29, 60), Сергей Плотников (33), Антон Слепышев (51), Прохор Полтапов (51), Максим Соркин (57) и Михаил Григоренко (59). Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Игоря Угольникова (30).

Таким образом, ЦСКА с 13 очками поднялся на шестую позицию турнирной таблицы Западной конференции. «Витязь» находится на 11-й строчке, имея в своём активе пять очков.

В следующем матче ЦСКА примет дома «Барыс», а «Витязь» сыграет в Балашихе с «Куньлунем». Обе встречи состоятся 4 октября.