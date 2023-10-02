Гол и две передачи Мичкова помогли «Сочи» обыграть СКА

«Сочи» обыграл санкт-петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Матвей Мичков (4-я минута), Амир Гараев (28, 56), Никита Феоктистов (38) и Кирилл Рассказов (60). У гостей авторами голов стали Арсений Грицюк (3, 57), Василий Глотов (44) и Алекс Гальченюк (60).

Выступающий за «Сочи» на правах аренды из СКА Мичков отметился также двумя результативными передачами.

«Сочи» с 18 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, СКА с 12 баллами находится на восьмой строчке.