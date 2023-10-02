«Локомотив» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче КХЛ

Хоккеисты «Локомотива» на выезде одолели «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу красно-зелёных.

В составе столичной команды шайбы забросили Джоуи Кин (5-я минута) и Шейн Принц (60). За железнодорожников голами отметились Андрей Сергеев (36) и Артур Каюмов (52), Георгий Иванов (55) и Сергей Андронов (60)

Таким образом, «Локомотив» набирает 20 очков и выходит на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» располагается на пятой строчке с 16 очками в активе.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль) – 2:4 (1:0, 0:1, 1:2).

Голы: Кин, 04:18; Принц, 59:11 – Сергеев, 35:52; Каюмов, 51:19. Иванов, 54:56; Андронов, 59:54.