Тренер СКА Ротенберг высказался о поражении команды от «Сочи»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал причины поражения команды в матче КХЛ с «Сочи» (4:5).

«У нас было достаточно моментов, могли забить больше. Не хватило хладнокровия, свежести. Нужно отметить игру вратаря Сочи. Поздравляю Сочи с победой, отлично играют. Такой хоккей нам нужен. А нам нужно улучшить игру. В третьем периоде мы не сдавались, проявили характер, забили “шесть на пять” наконец-то. У нас всё только начинается», – приводит слова 42-летнего специалиста «Чемпионат».

В настоящий момент СКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков после 12 матчей. «Сочи» находится на четвёртой позиции, имея в своём активе 18 баллов.

4 октября петербуржцы сыграют на выезде с минским «Динамо», «барсы» на следующий день проведут домашний матч с «Северсталью».