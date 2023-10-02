Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем».

Очная встреча завершилась со счётом 9:1 в пользу армейского клуба.

«Команду и болельщиков с победой, всем фанатам спасибо за поддержку. Думаю, ребята получили удовольствие от игры. Но радоваться рановато, все понимают наше положение в таблице. Говорим ребятам: до 12 ночи отмечаем, а завтра новый рабочий день», — приводит слова Федорова «Матч ТВ».

После 13 сыгранных матчей ЦСКА находится на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 13 очков. 4 октября подопечные Федорова примут на своей площадке «Барыс».