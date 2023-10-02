ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Рановато радоваться». Тренер ЦСКА – о разгромной победе над «Витязем»

В прошедшей встрече красно-синие забросили в ворота соперника девять шайб.
02 октября 2023 23:21
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем».

Очная встреча завершилась со счётом 9:1 в пользу армейского клуба.

«Команду и болельщиков с победой, всем фанатам спасибо за поддержку. Думаю, ребята получили удовольствие от игры. Но радоваться рановато, все понимают наше положение в таблице. Говорим ребятам: до 12 ночи отмечаем, а завтра новый рабочий день», — приводит слова Федорова «Матч ТВ».

После 13 сыгранных матчей ЦСКА находится на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 13 очков. 4 октября подопечные Федорова примут на своей площадке «Барыс».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Главный тренер «Коламбуса» Венсан – о Воронкове: парень, который разнесёт НХЛ
Россиянин присоединился к «мундирам» весной 2023 года.
02.10.2023 23:33
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Витязь» уволит главного тренера после поражения со счётом 1:9 от ЦСКА
Команда занимает последнее место в конференции.
02.10.2023 22:53
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Тренер СКА Ротенберг высказался о поражении команды от «Сочи»
«Армейцы с Невы» уступили сочинскому клубу со счётом 4:5.
02.10.2023 22:37
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Локомотив» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче КХЛ
«Локомотив» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче КХЛ
Красно-белые принимали ярославский клуб на своей площадке в Москве.
02.10.2023 21:50
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Гол и две передачи Мичкова помогли «Сочи» обыграть СКА
Гол и две передачи Мичкова помогли «Сочи» обыграть СКА
Форвард внёс решающий вклад в победу.
02.10.2023 21:47
Хоккей
автор: Денис Владимиров
ЦСКА на своей площадке разгромил «Витязь», забросив девять шайб в матче КХЛ
ЦСКА на своей площадке разгромил «Витязь», забросив девять шайб в матче КХЛ
Встреча прошла в Москве.
02.10.2023 21:44
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
«Куньлунь» проиграл «Динамо», потерпев третье поражение подряд
«Куньлунь» проиграл «Динамо», потерпев третье поражение подряд
Динамовцы, напротив, продолжили победную серию.
02.10.2023 21:40
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Минское «Динамо» всухую обыграло «Барыс» в матче КХЛ
Белорусский клуб был явно сильнее соперника.
02.10.2023 21:29
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Буре будет участвовать в конгрессе ИИХФ удаленно
Заседание пройдет с 5 по 6 октября в Португалии.
02.10.2023 20:53
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.