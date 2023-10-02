Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан высказался о выступлении форварда команды Дмитрия Воронкова на первом тренировочном сборе.

«Он знает свой стиль. Он знает, что может предложить команде. Это крупный парень, который разнесёт НХЛ. Я не знаю, как рано это случится, но в какой-то момент этот человек станет зверем в НХЛ», — приводит слова Венсана журналист Брайан Хеджер в своих соцсетях.

В прошлом сезоне Воронков выступал в составе «Ак Барса». За казанский клуб в регулярном чемпионате КХЛ он провёл 54 матча и набрал 31 (18+13) очков. На стадии плей-офф он принял участие в 24 играх, в которых забросил восемь шайб и отдал четыре результативные передачи.

В мае этого года он заключил двухлетний контракт новичка с «Коламбусом». Российский хоккеист был выбран «пушками» под общим 114-м номером на Драфте НХЛ-2019.