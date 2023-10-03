Голевая передача Тарасенко помогла «Оттаве» обыграть «Питтсбург» в предсезонном матче

«Питтсбург» на выезде уступил «Оттаве» в предсезонном матче НХЛ.

Встреча в Галифаксе завершилась победой «Сенаторз» со счётом 3:0.

В составе победителей шайбы забросили Ридли Грейг, Брэди Ткачук и Тим Штюцле. Российский форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Защитник Артём Зуб завершил матч с показателем полезности «+1».

Отметим, что игра прошла в родном городе капитана «Пингвинз» Сидни Кросби.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин завершил матч с показателем полезности «-1».