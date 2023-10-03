«Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс» в предсезонном матче, Сорокин пропустил пять шайб

«Нью-Джерси» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Айлендерс».

Игра завершилась со счетом 6:5 в пользу «дьяволов».

В составе победителей хет-трик оформил Йеспер Братт. Джон Марино отличился дважды, еще одна шайба в активе Джека Хьюза.

У «Айлендерс» дубль оформил Мэтью Барзал (дубль). По шайбе забросили Брок Нельсон, Пьер Энгвалль и Андерс Ли.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 13 бросков, пропустив пять голов. Он был заменен после второго периода.