Две голевые передачи Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис»

«Коламбус» в предсезонном матче НХЛ нанёс поражение «Сент-Луису».
Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «Блю Джекетс».
В составе победителей шайбу забросил Кирилл Марченко. Российский форвард команды Дмитрий Воронков отметился голевой передачей, его соотечественник, защитник Иван Проворов — двумя.
Игроки «Сент-Луиса» Никита Александров и Алексей Торопченко результативных очков не набрали.
В следующем предсезонном матче «Коламбус» 5 октября встретится с «Баффало», а «Сент-Луис» 6 октября сыграет с «Далласом».
источник: «Советский спорт»