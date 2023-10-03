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Две голевые передачи Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис»

Результативные баллы набрали ещё два российских хокееиста.
03 октября 2023 08:40
автор: Александр Поволоцкий

«Коламбус» в предсезонном матче НХЛ нанёс поражение «Сент-Луису».

Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «Блю Джекетс».

В составе победителей шайбу забросил Кирилл Марченко. Российский форвард команды Дмитрий Воронков отметился голевой передачей, его соотечественник, защитник Иван Проворов — двумя.

Игроки «Сент-Луиса» Никита Александров и Алексей Торопченко результативных очков не набрали.

В следующем предсезонном матче «Коламбус» 5 октября встретится с «Баффало», а «Сент-Луис» 6 октября сыграет с «Далласом».

источник: «Советский спорт»
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