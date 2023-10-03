10 россиян вошли в топ лучших игроков НХЛ на сезон-2023/2024 по версии The Athletic

Сегодня, 3 октября, издание The Athletic опубликовало свою версию топа лучших хоккеистов НХЛ на сезон-2023/24.

В нём оказались 10 российских игроков из 125.

Издание разделило всех хоккеистов на четыре группы: «MVP», «Лицо франшизы», «Уровень сборной Всех Звёзд» и «Уровень топ-звена».

В категории «MVP» представителей России не оказалось. В неё попали только девять хоккеистов: Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Натан Маккиннон, Остон Мэттьюс, Кейл Макар, Джек Хьюз, Давид Пастрняк, Мэттью Ткачук и Адам Фокс.

В категорию «Лицо франшизы», в которой оказалось 20 игроков, попали Кирилл Капризов и Никита Кучеров.

В группе «Уровень сборной всех звёзд» представлены 32 хоккеиста, среди которых четыре россиянина: Артемий Панарин, Андрей Свечников, Павел Бучневич и Михаил Сергачёв.

В четвертую категорию «Уровень топ-звена», которая состоит из 64 игроков, попали четыре хоккеиста из России: Евгений Малкин, Валерий Ничушкин, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.

Отметим, что капитан «Вашингтона» стоит в рейтинге ниже Малкина и Ничушкина.