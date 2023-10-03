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Игорь Никитин поделился эмоциями после выхода «Локомотива» в лидеры Западной конференции КХЛ

Железнодорожники набрали 20 очков за 13 матчей.
03 октября 2023 09:51
автор: Виталий Овсянников

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин отреагировал на победу своей команды в матче с московским «Спартаком» (4:2).

«Мы шли по восходящей. Второй период дал нам хороший импульс. Мы немного подгрузили «Спартак». В начале третьего периода схватили два необязательных удаления, но парни сражались. Хорошая игра, довольны победой. Первое место? Ни разу в таблицу не заглядывал. Меня не волнует, на каком мы сейчас месте», — цитирует Никитина официальный сайт КХЛ.

В матче с красно-белыми за железнодорожников голами отметились Андрей Сергеев (36) и Артур Каюмов (52), Георгий Иванов (55) и Сергей Андронов (60). После этой победы ярославцы с 20 очками в активе вышли на первой место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

источник: КХЛ
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