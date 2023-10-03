«Он сразу окунулся с головой в нашу жизнь». Легенда «Вашингтона» — о дебюте Овечкина

Немецкий хоккеист Олаф Колциг, выступавший за «Вашингтон» с 1990 по 2008 год, поделился воспоминаниями о дебюте Александре Овечкине в НХЛ.

«Когда я впервые увидел его бросок, то подумал: «Этот парень будет особенным». Думаю, лучшее, что я могу сказать людям об Ови, — это то, что, приехав сюда, он сразу окунулся с головой в нашу жизнь. Он хотел выучить язык. Он хотел жить в комнате с парнем из Северной Америки, чтобы понять культуру. Его энтузиазм, его задор, его молодость — это передалось всем нам», — цитирует Колцига официальный сайт НХЛ.

В декабре 2022 года Овечкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ по заброшенным шайбам. В настоящее время у него 822 гола. Рекордсменом является четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 точных броска за карьеру в лиге.