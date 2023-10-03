ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Александр Завьялов покинул пост главного тренера «Витязя»

В КХЛ произошла первая с начала сезона тренерская отставка.
Александр Завьялов покинул пост главного тренера «Витязя»
03 октября 2023 13:03
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ХК "Витязь"

Сегодня, 3 октября, президент «Витязя» Михаил Головков сообщил о том, что Александр Завьялов покинул пост главного тренера подмосковного клуба.

«Александр Васильевич Завьялов подал в отставку. Она принята», — цитирует Михаила Головкова издание ТАСС.

Отметим, что эта отставка стала первой в текущем сезоне КХЛ.

Напомним, 53-летний российский специалист возглавил «Витязь» в мае 2023 года. В 13 матчах текущего регулярного чемпионата подмосковная команда потерпела 11 поражений. На текущий момент «Витязь» занимает последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ.

источник: ТАСС
Рябыкин может возглавить «Витязь» после отставки Завьялова
Тренер год находится без работы.
03.10.2023 13:19
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Он сразу окунулся с головой в нашу жизнь». Легенда «Вашингтона» — о дебюте Овечкина
Олаф Колциг поделился воспоминаниями о российском капитане «столичных».
03.10.2023 12:57
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Оттава» выставила на драфт отказов Соколова
Нападающий выбран на драфте НХЛ-2020 под общим 61-м номером.
03.10.2023 10:57
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Игорь Никитин поделился эмоциями после выхода «Локомотива» в лидеры Западной конференции КХЛ
Железнодорожники набрали 20 очков за 13 матчей.
03.10.2023 09:51
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
10 россиян вошли в топ лучших игроков НХЛ на сезон-2023/2024 по версии The Athletic
Овечкин в рейтинге ниже Ничушкина.
03.10.2023 08:50
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Две голевые передачи Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис»
Результативные баллы набрали ещё два российских хокееиста.
03.10.2023 08:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс» в предсезонном матче, Сорокин пропустил пять шайб
Россиянин был заменен по ходу встречи.
03.10.2023 08:34
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Голевая передача Тарасенко помогла «Оттаве» обыграть «Питтсбург» в предсезонном матче
Голевая передача Тарасенко помогла «Оттаве» обыграть «Питтсбург» в предсезонном матче
Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует в ночь на 11 октября.
03.10.2023 08:22
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Главный тренер «Коламбуса» Венсан — о Воронкове: парень, который разнесёт НХЛ
Россиянин присоединился к «мундирам» весной 2023 года.
02.10.2023 23:33
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.