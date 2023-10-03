Александр Завьялов покинул пост главного тренера «Витязя»

Сегодня, 3 октября, президент «Витязя» Михаил Головков сообщил о том, что Александр Завьялов покинул пост главного тренера подмосковного клуба.

«Александр Васильевич Завьялов подал в отставку. Она принята», — цитирует Михаила Головкова издание ТАСС.

Отметим, что эта отставка стала первой в текущем сезоне КХЛ.

Напомним, 53-летний российский специалист возглавил «Витязь» в мае 2023 года. В 13 матчах текущего регулярного чемпионата подмосковная команда потерпела 11 поражений. На текущий момент «Витязь» занимает последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ.