Рябыкин может возглавить «Витязь» после отставки Завьялова

Российский специалист Дмитрий Рябыкин может возглавить «Витязь».

Ранее клуб КХЛ объявил об увольнении Александра Завьялова с поста главного тренера.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», одним из претендентов на вакантную должность является Рябыкин. В минувшем сезоне он возглавлял «Авангард», но был уволен через месяц после старта чемпионата.

В последнем матче «Витязь» уступил ЦСКА (1:9). Всего подмосковная команда проиграла 11 из 13 матчей в текущем сезоне. «Витязь» занимает 11-е место в таблице Западной конференции.