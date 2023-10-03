Стало известно сколько зарабатывает единственный финский хоккеист в КХЛ

Сегодня, 3 октября, издание «Спорт-Экспресс» сообщило заработную плату финского форврада Теэму Пулккинена в пекинском клубе «Куньлунь».

Отмечается, что за текущий сезон он получит 26 миллионов рублей. Примечательно, что Теэму Пулккинен является единственным финским игроком в КХЛ. Ранее финский журналист Антти Веннстрём раскритиковал его и заявил, что он играет в России исключительно из-за денег.

Напомним, 31-летний Теэму Пулккинен выступает в КХЛ уже пятый сезон подряд.