«Салават Юлаев» подписал контракт с бывшим защитником «Сан-Хосе» до конца сезона

Сегодня, 3 октября, официальный сайт «Салавата Юлаева» объявил о том, что канадский защитник Николя Мелош подписал контракт с уфимским клубом.

Отмечается, что соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано до завершения текущего сезона.

У Мелоша имеется опыт игры в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс». В 57 матчах за «акул» он забил два гола и оформил шесть ассистов.

Большую часть карьеры канадец выступал АХЛ, где провёл 257 встреч за различные клубы. На его счету 16 заброшенных шайб и 60 результативных передач.

Напомним, «Салават Юлаев» располагается на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ с 12 очками в активе.