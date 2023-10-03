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«Салават Юлаев» подписал контракт с бывшим защитником «Сан-Хосе» до конца сезона

Уфимский клуб располагается на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ.
03 октября 2023 14:51
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 3 октября, официальный сайт «Салавата Юлаева» объявил о том, что канадский защитник Николя Мелош подписал контракт с уфимским клубом.

Отмечается, что соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано до завершения текущего сезона.

У Мелоша имеется опыт игры в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс». В 57 матчах за «акул» он забил два гола и оформил шесть ассистов.

Большую часть карьеры канадец выступал АХЛ, где провёл 257 встреч за различные клубы. На его счету 16 заброшенных шайб и 60 результативных передач.

Напомним, «Салават Юлаев» располагается на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ с 12 очками в активе.

источник: ХК «Салават Юлаев»
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