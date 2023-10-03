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Кожевников — об увольнении Завьялова: руководство «Витязя» думает не о команде, а о выгоде

03 октября 2023 15:25
автор: Александр Поволоцкий

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался относительно отставки главного тренера «Витязя» Александра Завьялова.

Напомним, что подмосковный клуб объявил о расставании с 53-летним специалистом сегодня, 3 октября.

«Игры то нeт, провал. Там и руководcтво виновато, нашли стрелoчника, как всегда, никто не хочет брать oтветственность на себя, никто нe виноват. Давай перепродaвать игроков сначала, а потом искать виновaтых. Хорошие игроки исчезают и перeходят в другие клубы. То есть думают не о команде, а о выгоде. Бизнес есть бизнес. Не один Завьялов виноват, болельщики должны делать выводы», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

источник: Чемпионат.com
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