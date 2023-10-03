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Тренер «Спартака» отреагировал на новость о возможном возвращении Ильи Ковальчука

Российский хоккеист не появлялся на льду на протяжении двух лет.
03 октября 2023 17:02
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал слухи о возможном приходе Ильи Ковальчука в московскую команду.

Ранее 40-летний игрок сообщил, что примет решение о возвращении в стан красно-белых в ближайшее время.

«Я думаю, такой дядька-наставник, конечно, нужен. Это даже не обсуждается. Илья обладает большим опытом и авторитетом. Конечно, такие игроки нужны. Но я уже много раз говорил, что это решение зависит от самого Ковальчука. Это сложно — вернуться, когда ты пропустил два года? Да, но я много раз видел Илью, и мы летом вместе с ним катались. Он всегда в форме, в тонусе», — приводит слова 53-летнего специалиста «Матч ТВ».

Летом 1999 года Ковальчук подписал свой первый профессиональный контракт со «Спартаком». Форвард провёл два сезона за столичный клуб в ВХЛ, а затем уехал в НХЛ. Он является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. После завершения сезона-2020/2021 хоккеист приостановил карьеру.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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