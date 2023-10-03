«Автомобилист» победил «Амур» по буллитам в домашнем матче КХЛ

«Автомобилист» на своей площадке оказался сильнее «Амура» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.

За гостей шайбу забросил Дмитрий Шевченко (8-я минута). Хозяева ответили голом Брукса Мэйсека (56).

В овертайме команды не отличились. В серии буллитов победу одержали

Таким образом, «Автомобилист» набирает 18 очков и поднимается на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» находится на девятой позиции с 12 очками.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Автомобилист» – «Амур» – 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0)

Голы: Мэйсек, 55:11 – Шевченко, 07:41.

Серия буллитов: 1-0.