«Автомобилист» победил «Амур» по буллитам в домашнем матче КХЛ

«Автомобилист» на своей площадке оказался сильнее «Амура» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.
За гостей шайбу забросил Дмитрий Шевченко (8-я минута). Хозяева ответили голом Брукса Мэйсека (56).
В овертайме команды не отличились. В серии буллитов победу одержали
Таким образом, «Автомобилист» набирает 18 очков и поднимается на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» находится на девятой позиции с 12 очками.
КХЛ.
Регулярный чемпионат.
«Автомобилист» – «Амур» – 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0)
Голы: Мэйсек, 55:11 – Шевченко, 07:41.
Серия буллитов: 1-0.
источник: «Советский спорт»