Фредрик Классон рассказал, почему ему нравится играть за ЦСКА и жить в Москве

Защитник ЦСКА Фредрик Классон назвал причины, по которым он наслаждается своим выступлением за столичную команду и жизнью в Москве.

«ЦСКА — самый большой и величайший клуб в Европе, быть его частью — большая честь. Также клуб за последние два сезона взял два Кубка Гагарина. Будем стараться выиграть третий кубок подряд. Я себя тут ощущаю как в Нью-Йорке. Большой город, много болельщиков. Я обожаю тут рестораны, еда просто превосходная. Я думаю, что в России одна из лучших кухонь», — приводит слова 30-летнего хоккеиста ТАСС.

Классон заключил годичный контракт с ЦСКА летом 2022 года. Спустя полгода он продлил трудовое соглашение на два сезона. В нынешнем сезоне КХЛ за армейцев он провёл 13 матчей и отдал одну результативную передачу. Ранее он выступал в НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сан-Хосе Шаркс».