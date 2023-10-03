«Северсталь» на выезде обыграла «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Северсталь» в гостях победила «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «сталеваров».

В составе победителей шайбы забросили Александр Скоренов (4-я минута), Михаил Ильин (5), Данил Аймурзин (39) и Никита Коростылев (60). За хозяев площадки голом отличился Семён Терехов (51).

Таким образом, «Северсталь» поднимается на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков после 12 сыгранных матчей. «Ак Барс» находится на четвёртой строчке на Востоке, имея в своём активе 17 очков.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Ак Барс» (Казань) – «Северсталь» (Череповец) – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Терехов, 50:44 – Скоренов, 03:39; Ильин, 04:42; Аймурзин, 38:46 (бол.); Коростылев, 59:22.