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«Авангард» на выезде обыграл «Торпедо»

Зрители увидели в матче лишь одну заброшенную шайбу.
03 октября 2023 21:40
автор: Александр Кожевников

В Нижнем Новгороде завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котормо встречались местное «Торпедо» и омский «Авангард».

Встреча завершилась минимальной победой «Авангарда» - 1:0.

Единственный гол в матче был забит на восьмой минуте игрового времени - отличился Денис Венгрыжановский.

«Авангард» одержал вторую победу подряд после четырёх поражений. У «Торпедо» обратная ситуация - нижегородцы потерпели второе поражение кряду после серии из четырёх побед.

источник: «Советский спорт»
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